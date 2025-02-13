＜毎日映画コンクール贈呈式＞◇13日◇東京・めぐろパーシモンホールカルーセル麻紀（82）は「一月の声に歓びを刻め」（三島有紀子監督）で受賞した助演俳優賞を「位牌にする」と宣言した。また、この日、着用したドレスが30年前のオートクチュールだと明かし「82歳が半分、裸で出て、すみません」と声高らかに言い放ち、取材陣を笑わせた。「一月の声に歓びを刻め」は、カルーセルにとって12年ぶりの映画出演作。劇中では、6歳の