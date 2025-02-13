MEMOCOは2月11日、「マイホームの購入者を対象にしたライフスタイルに関する実態」の調査結果を発表した。調査は2024年10月29日〜2025年2月3日、男女668名(男性234名、女性434名)を対象にインターネットで行われた。持ち家を購入したきっかけ持ち家を購入した時期をうかがったところ、「3年以内」が最多の約50%。3年以内と回答した人を対象に、持ち家を購入したきっかけを聞いたところ、「子どもの誕生」(約44%)、「結婚」(約21%)