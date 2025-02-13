ローソン銀行はこのほど、クレジットカード「ローソンPontaプラス」のカードデザインと機能をリニューアル。3月11日発行分より新しいカードを発行する。リニューアルした「ローソンPontaプラス」「ローソンPontaプラス」は、ローソン店舗はもちろん、Mastercard®加盟店での買い物など、日常の様々なシーンで共通ポイントサービス「Ponta」ポイントがおトクにたまるクレジットカード。今回のリニューアルでは、「お客さまが持