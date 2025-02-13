William SchombergDavid Milliken[ロンドン １３日 ロイター] - イングランド銀行（英中央銀行）のチーフエコノミスト、ヒュー・ピル氏は、インフレ抑制に向けた長い取り組みはまだ完了していないとした上で、英中銀は利下げに慎重に取り組む必要があるとの見方を示した。１２日にロイターとのインタビューに応じた。英中銀は６日、政策金利を０．２５％ポイント引き下げて４．５０％とした。ピル氏は、全体的な状況としては