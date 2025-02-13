【PLAMAX PX14 1/72 VF-1 ファイターバルキリー デカルチャーパッケージ】 8月 発売予定 価格：3,740円 【PLAMAX PX15 1/72 VF-1 バルキリー用兵装セット】 8月 発売予定 価格：3,080円 マックスファクトリーは、プラモデル「PLAMAX PX14 1/72 VF-1 ファ