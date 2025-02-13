2024年（第79回）毎日映画コンクールの贈呈式が13日、東京都目黒区八雲のめぐろパーシモンホールで行われた。「夜明けのすべて」で日本映画大賞を受賞した三宅唱監督（40）が登壇した。同作は監督賞、ファン賞と合わせて3冠に輝いた。パニック障害を抱える山添と、PMS（月経前症候群）に悩む藤沢が会社の同僚として出会い、お互いの理解を深めていく物語。松村北斗と上白石萌音が主演を務めた。三宅氏は「本当にうれしい。主