このお話は、著者のらっさむさんが「おばちゃん」と呼ばれることと葛藤するアラフォー女性たちをテーマに描いたお話です。主人公のみかこさんは、友人のはるみさんの転職を後押しする別の友人をみて「おせっかいはおばちゃんの強み」だと気づきます。これがあればきっと生きやすくなると思うみかこさん。そんなとき環さんが再婚すると聞きます。『「おばちゃん」と呼ぶ人、呼ばない人』第22話をごらんください。