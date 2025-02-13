昨年４月１０日に亡くなった元騎手の藤岡康太さんを偲び、桜の植樹式が１３日、阪神競馬場で行われた。日本騎手クラブ会長の武豊、藤岡佑、和田竜、川田、浜中、幸、松山、池添、荻野琢、北村友、黒岩、高杉、田中健、藤懸の１４人の騎手をはじめ、父の藤岡調教師、阪神馬主協会の木村会長など、多くの関係者が出席した。黙とうや植樹セレモニー、献花が行われ、騎手クラブを代表して武豊会長が「本日は、多くの方々のご協力を