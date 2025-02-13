「スターバックス」の2000号店となる「スターバックス ティバーナ ストア 銀座マロニエ通り」が、2月17日（月）に、東京・銀座に誕生する。【写真】「スターバックス ティバーナ ストア 銀座マロニエ通り」の商品一例■1日数量限定のビバレッジも今回登場する「スターバックス ティバーナ ストア 銀座マロニエ通り」では、銀座という本物志向を大切にしながら、変化するライフスタイルを敏感に感じ取り、こだわりを持った人々