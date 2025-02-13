クレディセゾンはこのほど、TVアニメ『ブルーロック』とSAMURAI BLUEカードセゾンのコラボキャンペーンを企画。第1弾として2月10日より、日本代表ユニフォームを着用した限定描き下ろしデザインの「SAMURAI BLUEカード セゾン」を発行している。SAMURAI BLUEカード セゾン「SAMURAI BLUEカード セゾン」には、アディダス サッカー日本代表ユニフォームを着用した、TVアニメ『ブルーロック』の登場人物「潔 世一」「蜂楽 廻」「凪