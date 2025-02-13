Nancy Lapid[１２日 ロイター] - デンマーク製薬大手ノボノルディスクの糖尿病薬「オゼンピック」が小規模な臨床試験で、アルコール使用障害の改善に一定の効果を示した。研究者らが１２日付の精神科専門紙「ＪＡＭＡサイカイアトリー」に掲載した結果報告で明らかになった。中等度のアルコール使用障害を持つ４８人が参加した９週間の試験で、被験者に週１回オゼンピックないしプラセボ（偽薬）を投与した。試験に先立ち、被