Maki ShirakiDaniel Leussink［東京１３日ロイター］ - ホンダと日産自動車は１３日、昨年１２月から進めた経営統合に向けた協議を終了することで合意したと発表した。持ち株会社を設立することで検討を開始したが、ホンダが日産に子会社化を提案。複数の関係者によると、日産社内で反発が強まり、両社とも協議自体を白紙に戻す方針を固めていた。日産が筆頭部主の三菱自動車も合流を検討したが、見送ることを発表した。３社