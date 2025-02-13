UQ mobile¤«¤é¥·¥Ë¥¢¤Ê¤É¸þ¤±¡Ö¤é¤¯¤é¤¯¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó Lite¡×¤¬2·î27Æü¤ËÈ¯Çä¡ªKDDI¤ª¤è¤Ó²­Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ¤Ï13Æü¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖUQ mobile¡×¸þ¤±¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¸«¤ä¤¹¤¯Áàºî¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥·¥Ë¥¢¤Ê¤É¸þ¤±5GÂÐ±þ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¡Ö¤é¤¯¤é¤¯¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó Lite¡Ê·¿ÈÖ¡§MR01-KD¡Ë¡×¤ò2025Ç¯2·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿È¯Çä¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ2·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë10»þ¤ËÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï²Á³Ê