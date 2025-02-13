歌手のaiko（49）が13日までに、自身のX（旧ツイッター）を更新。人気アイドルらとの食事会について伝えた。aikoは「奢ってもらっちゃった」と報告。続く投稿で「オーイシくんと佐久間くんとたびた！」と、シンガー・ソングライターのオーイシマサヨシこと大石昌良、Snow Manの佐久間大介と食事したことを伝えた。ほぼ同時刻に佐久間も自身のXで「奢ってもっらっちゃった」と投稿。「オーイシさんと、aikoさんと、焼肉食べた