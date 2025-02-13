韓国最大野党「共に民主党」の李在明（イ・ジェミョン）代表を刃物で刺した罪に問われた60代の男性の懲役15年の判決が確定した。【注目】韓国の“次期大統領候補”は李在明代表が40.8％で1位2月13日、最高裁判所第2部（主審：オ・ギョンミ裁判官）は、殺人未遂および公職選挙法違反の罪で起訴された60代の男性、キム被告の上告審で懲役15年を宣告し、5年間の保護観察を命じた原審判決を確定した。最高裁は「犯行の動機や手段、結果