Image: NASA/JPL-Caltech ま、大丈夫だよ…ね？2032年に小惑星が地球に衝突する可能性があるという話、どうやら良くない方へ向かっているっぽいです。小惑星｢2024 YR4｣が7年以内に地球に衝突する確率は1/45まで上昇したもよう。ただし、まだ大騒ぎするレベルには達していないとのこと。というのも、この確率はあくまで初期の推定値で、これまでのパターンからすると、時間とともに下がってい