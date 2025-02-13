ミステリアスな魅力で根強い人気を誇るサンリオキャラクター「ハンギョドン」が40周年を迎えました！40周年を記念し、癒やしの「眠れない夜に寄り添うボイス」がYouTubeにて公開されているほか、新楽曲MVの解禁、テーマカフェやポップストアも開催されます☆ サンリオ「ハンギョドン」40周年記念イベントまとめ  ハンギョドン40周年スペシャルサイト URL：https://www.sanrio.co.jp/specialsite/hangyodon40th/&#16