2024年（第79回）毎日映画コンクールの贈呈式が13日、東京都目黒区八雲のめぐろパーシモンホールで行われた。映画「一月の声に歓びを刻め」（監督三島有紀子）助演俳優賞を受賞したカルーセル麻紀（82）が登壇した。ジェンダーフリーの観点から、男優・女優の区別を撤廃した新生コンクールで初受賞の栄誉に酔いしれた。カルーセルはデコルテの開いた真っ黒のドレスで登場。胸元にはきらびやかなネックレスが輝いた。助演俳優賞