2月13日（現地時間12日、日付は以下同）。NBAは、15日にチェイス・センターで開催される「2025 カストロール・ライジングスターズ」のロスター変更を発表した。 ミッチ・リッチモンド（元ゴールデンステイト・ウォリアーズほか）が名誉ヘッドコーチ（HC）を務める「チームM」のスクート・ヘンダーソン（ポートランド・トレイルブレイザーズ／2年