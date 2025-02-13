２０２５年度開通予定の山陰道三隅・益田道路（延長１５・２キロ）について、国土交通省浜田河川国道事務所は、島根県益田市遠田町の遠田インターチェンジ（ＩＣ）付近ののり面に亀裂が見つかったとして、開通時に本線の一部が使用できないことを明らかにした。遠田ＩＣへの接続道を利用するため、「開通時期に影響はない」としている。河川国道事務所によると、２４年６月に、のり面で地下水の湧水による長さ約１０メートルの