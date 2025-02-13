１２日に放送されたフジテレビ系ドラマ「問題物件」第５話では、金縛りに遭うという物件について、犬頭（上川隆也）の推理＆行動力で無事に解決。ラストには、若宮（内田理央）が、犬頭と、室長の大島（宮世琉弥）の愛犬・犬太のあるつながりに気付くシーンがあるも、一部ネットでは、犬頭＝犬太説を疑う声も上がっている。この日の「問題物件」では、必ず金縛りに遭うという家族３人の物件について若宮が調査。いつもなら現れ