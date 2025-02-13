【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「今回も皆さんとお揃いにして着けられることを嬉しく思います」（THE RAMPAGE藤原樹） THE RAMPAGE・藤原樹とInfactionのコラボレーション第4弾が発表され、2月13日12時より先行販売開始となった。 これまでにブラックパールやピンクゴールドを取り入れたアクセサリーコレクションを展開し、さらにはフレグランスの領域へと進出してきた本コラボレー