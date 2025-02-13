Andrew GoudswardSarah N. Lynch[ワシントン １２日 ロイター] - ボンディ米司法長官は１２日、ニューヨーク州が連邦移民法の執行を怠ったとして、同州のホークル知事やジェームズ司法長官ら当局者を提訴したと明らかにした。不法移民の取り締まりを強化するトランプ政権の取り組みの一環。同州が車両や住所などの情報を連邦移民当局と共有することを制限する州法を問題視した。ニューヨーク州の連邦地裁に提出された訴状に