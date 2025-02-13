【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■特集では、結成6周年を迎えるAぇ! groupが、さらに輝き続けるためにグループの新ルール制定座談会を実施！ Aぇ! groupが、2月20日発売の『Myojo』4月号の通常版とちっこい版、2パターンの表紙と裏表紙を飾る。 結成6周年の記念日となる2月18日に、初のアルバム『D.N.A』をリリースするAぇ! group。その後は、アルバムを引っ提げ、2月28日の大阪城ホー