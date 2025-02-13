■カーブをギリギリ攻めるテクニックや、きちんと片付ける様子も 【動画】松村北斗がキックボードを乗り回す『アンサンブル』オフムービー 日本テレビ系土ドラ10『アンサンブル』公式Instagramで、松村北斗（SixTONES）がキックボードを乗り回すオフムービーが公開された。 『アンサンブル』は、川口春奈演じる「現実主義」の女性弁護士・小山瀬奈と、松村が演じる「理想主義」の新