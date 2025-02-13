平野紫耀(Number_i) 平野紫耀(Number_i)が13日、都内で行われた新「イヴ・サンローラン・ボーテ アンバサダー」発表＆WEB CM披露会見に登壇。会見では、アンバサダーへの意気込みに加え、WEB CM「I LOVE YOU SO」コレクションの撮影エピソードを語った。【写真】平野紫耀(Number_i)、新「イヴ・サンローラン・ボーテ アンバサダー」発表＆WEB CM披露会見世界中から注目を集める平野紫耀は、アジア アンバサダーの活