東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」4F、シェフス・ロウに店舗を構えるスイーツビュッフェ「Salon de Sweets （サロンドスイーツ）」Salon de Sweetsにて”さくら”と”いちご”を主役にした目にも愛らしいピンクスイーツが勢揃いする「さくら＆いちごフェア」が開催されます☆ イクスピアリ「Salon de Sweets(サロンドスイーツ)」さくら＆いちごフェア  価格：(90分制)※一部、特別価格での提供期