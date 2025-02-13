１３日に放送されたフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）に、結成２５年目のお笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志と山根良顕が出演。妻へのプロポーズの話題から、ＭＣの神田愛花アナウンサーが、夫のお笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀との“秘話”を明かす場面があった。番組では、田中と山根それぞれの妻との関係に触れ、田中が山根について、「奥さんに弱い」エピソードを明かした。山根は「言