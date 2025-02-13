SMエンターテインメントの新ガールズグループHearts2Hearts（ハーツトゥハーツ）が1stシングル『The Chase』の新しい予告コンテンツを公開した。【写真】Hearts2Heartsのプロフ＆魅力をチェック！本日（2月13日）0時、公式SNSを通じて公開された『The Chase』のティザーイメージは、スクールバスに乗ってどこかへ一緒に冒険に出る8人のメンバーの姿を神秘的な雰囲気で捉え、好評を博している。さらに、今回のティザーイメージと同