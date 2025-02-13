ハンバーガーチェーン「バーガーキング」は2月14日、「グレートキング･イエティ ザ･ワンパウンダー」を発売する。【関連記事】バーガーキング「ホワイトチーズマウンテンズ」新発売、シングルビーフ、ダブルビーフ、チキン、キューブの全4種類を選べるチーズバーガービーフパティ4枚を使用した“ワンパウンダーシリーズ”の2025年第1弾。バーガーキングの“キング･イエティ”は2022年に初登場した商品で、登場以来毎年販売を実施し