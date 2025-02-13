「20世紀最大の哲学者」と称される、ルートウィッヒ・ウィトゲンシュタインの入門書『ウィトゲンシュタイン、最初の一歩』（亜紀書房）が、ロングセラーとなり、このたび3刷が決定した。 【画像】『ウィトゲンシュタイン、最初の一歩』の中身をチェック 「20世紀最大の哲学者」と称されるルートウィッヒ・ウィトゲンシュタイン。「語りえぬものについては、沈黙せねばならない」の名言で知られる『論理哲