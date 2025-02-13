「1票の格差」が最大2.06倍だった2024年10月の衆院選は投票価値の平等を求める憲法に反するとして、山口邦明弁護士らのグループが東京都の4選挙区と比例代表の選挙無効を求めた訴訟の判決で、東京高裁（鹿子木康裁判長）は13日、「合憲」と判断し、請求を棄却した。二つの弁護士グループが全国14の高裁・高裁支部に起こした16件の訴訟で、5件目の判決。これまでの4件はいずれも「合憲」だった。3月7日に福岡高裁で一審段階の判