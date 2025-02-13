¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¤µ¤ó¡á£²£°£²£´Ç¯/Scott A Garfitt/Invision/AP¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ê£Á£É¡Ë¤ò»È¤Ã¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤¿¡¢½÷Í¥¤Î¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¤µ¤ó¤äÂ¾¤ÎÍ­Ì¾¿Í¤Î¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯Æ°²è¤¬º£½µ¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¤µ¤ó¤ÏÈ¿¥æ¥À¥ä¼çµÁ¤òÈóÆñ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢£Á£É¤«¤é°ìÈÌ»ÔÌ±¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÎ©Ë¡¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î£Á£ÉÆ°²è¤Ë¤Ï¡¢Ãæ»Ø¤òÎ©¤Æ¤¿¼ê¡¢¥À¥Ó¥Ç¤ÎÀ±¡¢ÊÆ¥é¥Ã¥×²Î¼ê¥«¥Ë¥¨¡¦¥¦¥§¥¹¥È¡Ê¸½¥¤¥§