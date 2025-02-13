近年は、男性の育休取得の推進など出産や子育てをめぐる制度が拡充されているなか、2025年4月から育児休業給付金（育休手当）の給付率が引き上げられます。これまで手取りの約8割だった育休手当が、最大10割にアップするため、注目されています。 本記事では、年収900万円の夫婦を例に、現行制度と新制度の違いや具体的なシミュレーションを解説します。 育休手当の給付率が引き上げられる背景 2025年4月から