HBO¤Ë¤è¤ë¥É¥é¥ÞÈÇ¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¹¡¦¥À¥ó¥Ö¥ë¥É¥¢Ìò¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬ー¡Ù¡Ê1993¡Ë¤Ê¤É¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÇÐÍ¥¥¸¥ç¥ó¡¦¥ê¥¹¥´ー¤¬½Ð±é¸ò¾Ä¤ÎºÇ½ªÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ J.K.¥íー¥ê¥ó¥°Ãø¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¥·¥êー¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥À¥ó¥Ö¥ë¥É¥¢¤Ï¡¢¥Û¥°¥ïー¥ÄËâË¡Ëâ½Ñ³Ø¹»¤Î¹»Ä¹¤Ç¤¢¤ê¡¢20À¤µª¤ÇºÇ¤â°ÎÂç¤ÊËâË¡»È¤¤¤È¤·¤ÆÂº·É¤ò½¸