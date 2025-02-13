【モデルプレス＝2025/02/13】Number_i（ナンバーアイ）の平野紫耀が13日、都内にて行われた「イヴ・サンローラン・ボーテ アンバサダー」発表＆CM披露会見に出席。愛を感じた瞬間を明かした。【写真】平野紫耀、クールなブラックネイル披露◆平野紫耀「イヴ・サンローラン・ボーテ アンバサダー」就任同ブランドのアジア アンバサダーとして、世界中から注目を集める平野は、今回よりグローバル