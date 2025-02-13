Snow Manの目黒蓮が主演を務め、佐野勇斗と共演する劇場版『トリリオンゲーム』がいよいよ2月14日に公開。公開当日となるバレンタインデーに、“チーム・トリリオン”が、『THE TIME,』や『ラヴィット！』など早朝から深夜までTBSの10番組に出演し、電波ジャックすることが分かった。【写真】『わんにゃん観察バラエティ アニマリング』ではSnow Man・佐久間大介と共演数々の雑誌の取材やバラエティ番組でのPR、イベントやイン