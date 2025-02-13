プロレスのノアは１３日、今年１月に新日本から離脱していたＫＥＮＴＡ（４３）が所属選手として入団することを発表した。２０００年の旗揚げメンバーの１人で、２０１４年４月の退団以来、約１１年ぶりの古巣復帰となる。都内で会見したＫＥＮＴＡは、スーツに団体カラーの緑のネクタイを締めて臨み、「ノアを退団して１１年、またこうして迎え入れてもらえたことを本当に幸せに思う。自分が持っているものを全て出して、少しで