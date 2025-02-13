Number＿i平野紫耀（28）が13日、都内で、新「イヴ・サンローラン・ボーテアンバサダー」発表とウェブCM披露会見に出席した。平野は就任祝いに、ハート形のボックスに入ったバラを受け取り「ありがとうございます」と笑みを見せた。昨年、アジアンアンバサダーに就任し活動してきた平野は「昨年就任し刺激的な1年でした。いまだこれから誰も見たことがない景色をつくりあげていくのを楽しみにしています」と意気込みを語った。ウ