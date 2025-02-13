Ê¡²¬¸©·ÙÀÞÈø½ð¤Ï13Æü¡¢¿å´¬Ä®µÜÈøÂæÉÕ¶á¤Ç12Æü¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢²¼¹»Ãæ¤Î½÷»Ò¾®³ØÀ¸¤¬¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤«¤éÅÌÊâ¤ÇÉÕ¤­¤Þ¤È¤ï¤ì¡¢¼«Âð¤Þ¤ÇÈø¹Ô¤µ¤ì¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÃË¤Ï¿ÈÄ¹180¤¯¤é¤¤¤Î¤ä¤»·Á¡£¹õ¿§¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¢¹õ¿§¤Î²¼°á¡¢¹õ¿§¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¢Çò¿§¤Î¥Þ¥¹¥¯¡¢Çò¿§¤Î¥µ¥ó¥À¥ë¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£