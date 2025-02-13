俳優の福士誠治、立石俊樹、東島京が１３日、舞台「ワイルド・グレイ」大阪公演（１４日〜１６日、森ノ宮ピロティホール）に向けた取材会に出席した。１９世紀末のロンドンを舞台に、自由を芸術に求めるオスカー・ワイルド（立石）、かなわぬ憧れを持ち続けるロバート・ロス（福士）、壊れゆく自分を救うために芸術を求めるアルフレッド・ダグラス（東島）の３人が、芸術と愛を求めた先を描くストーリー。すでに東京、名古屋公