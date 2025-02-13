阪神の沖縄・宜野座キャンプのメイン球場解説席に阪神ＯＢ会長の掛布雅之氏と阪神前監督の岡田彰布氏が並んで座った。「２人で解説席に並ぶのは初めて。新鮮な感じ」と掛布氏。１９８５年の日本一の立役者となった４番、５番打者が息の合ったトークを展開した。チームのことだけでなく、現役時代のお互いの打撃論も披露。掛布氏が「ボールの外側をたたいてフックボールを打つ」と逆方向の打球がファウルにならないための打ち方