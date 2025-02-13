（写真： KiRi / PIXTA）ビジネスにおける苦境は、いつ何時、何をきっかけに訪れるかわからない。各業界でグローバル化が進むなか、企業が抱えるリスクも複雑化しており、トップリーダーは日頃からピンチに備えておく必要があるといってもよいだろう。逆境を乗り越えて、飛躍へとつなげた名経営者たちは、どんなふうに物事をとらえて、マイナスをプラスに転換させたのだろうか。著述家の真山知幸氏の新著『逆境に打ち勝った社長100