µð¿Í¤Ï£±£³Æü¡¢£±·³¤¬µÜºê¥­¥ã¥ó¥×¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡£µÜºêºÇ½ªÆü¤Ï»³ºê°Ë¿¥¡¢°æ¾å²¹Âç¤ÎÎ¾Åê¼ê¤¬¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ë½éÅÐÈÄ¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤º¤Ã¤È´¨¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥±¥¬¿Í¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¥­¥ã¥ó¥×¤òÁí³ç¤·¤¿¡£¼êÄù¤á¤ÏÃÏ¸µ¡¦µÜºê½Ð¿È¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤¬Ì³¤á¡¢ÎÏ¶¯¤¯¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤Æ»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£°Ê²¼¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡£¡Ö³§ÍÍ¡¢µÜºê¥­¥ã¥ó¥×¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢Î¢Êý¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ´Ø·¸¼Ô