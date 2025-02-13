欧州ＣＬの決勝トーナメント進出を懸けたプレーオフ（ＰＯ）第１戦が行われ、セルティックの日本代表ＦＷ前田大然はホームのバイエルン戦にフル出場し、ＣＬ通算４点目のゴールを決めた。試合は１―２と敗れた。日本人選手で１大会４得点は初で、通算得点もドルトムントなどで活躍した元日本代表ＭＦ香川真司（現Ｃ大阪）と日本代表ＦＷ南野拓実（モナコ）に並んで最多となった。左サイドで先発し、強豪バイエルンに対し、守備