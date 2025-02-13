日本の島根県が「竹島の日」20周年記念式典を計画していることについて、韓国側で反発の声が広がっている。【写真】日本海ではなく「韓国海」と明記…18世紀のフランス地図島根県によると、第20回「竹島の日」記念式典、竹島・北方領土返還要求運動県民大会が2月22日に島根県民会館で開催される。式典では、島根県知事の挨拶や感謝状贈呈、特別決議、講演会などが予定されている。関連行事としては、1月15日から「竹島資料室特別展