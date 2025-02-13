MLB・ドジャースは日本時間13日にキャンプイン。今季加入の佐々木朗希投手は早速ブルペンで変化球を交え35球投げ込みました。捕手には昨季54試合に出場し、ドジャース一筋で10年を迎えるオースティン・バーンズ選手が構えました。佐々木投手の球を受けてバーンズ選手は「とてもよかったと思います。直球は伸びがあり力強い。スプリットは今まで見た事のないスプリットでした」と絶賛。「山本投手のスプリットとも違います。色々な