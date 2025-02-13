俳優の下條アトム（しもじょう・あとむ）さんが1月29日に死去したことがわかった。78歳。所属事務所のトム・プロジェクトが13日に発表した。俳優、声優と幅広く活躍した下條さんの訃報に、芸能界から追悼の声が上がっている。所属事務所によると、下條さんは23年9月に急性硬膜下血腫を患って以来、闘病生活を送っていた。1月29日、体調が急変し都内の病院で亡くなった。特撮作品を多く手がける鈴村展弘氏は、訃報を受け「仮