デトロイト・ピストンズは、2月12日（現地時間11日、日付は以下同）に敵地ユナイテッド・センターでシカゴ・ブルズ相手に132－92で快勝したことで、昨シーズン（14勝68敗）の2倍となる28勝目（26敗）を手にした。 プレーオフ出場圏内となるイースタン・カンファレンス6位としたピストンズでは、ベンチスタートのマリーク・ビーズリーが大当たり。3ポイントシュ&#125