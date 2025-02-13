『ブリジット・ジョーンズの日記』シリーズ最新作『ブリジット・ジョーンズの日記 サイテー最高な私の今』公開記念！『ノッティングヒルの恋人』が3月28日（金）より1週間限定で、全国リバイバル上映決定！【関連記事】『ブリジット・ジョーンズの日記 サイテー最高な私の今』2025年4月11日（金）日本公開決定！ 『ノッティングヒルの恋人』リバイバル上映概要国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス Filmarks